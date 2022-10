Corps de Lumière - Le secret de la Pierre Philosophale

Le Corps Glorieux ou Corps de Lumière n'est pas soumis aux contraintes de la gravité terrestre. Il peut s'élever dans les airs, se tenir en lévitation au-dessus du sol et même littéralement " voler " d'un endroit à un autre. Le Corps Glorieux semble " annuler " la masse et le poids du corps physique. Il n'est pas soumis aux contraintes de l'espace et du temps. Il peut se trouver simultanément dans deux endroits différents et apparaître à des personnes qui sont très éloignées les unes des autres. Il possède ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Il peut passer à travers la matière, il est impérissable, et il est capable de bien d'autres prodiges. Mais comment cela est-il possible ? Comment notre corps de matière voué à la dégradation et à la mort peut-il se transformer, où mieux se " transmuter ", en un Corps de Lumière ? C'est tout le secret de l'Alchimie spirituelle interne qui a été donné aux hommes à travers la disciplina arcani, qui est un enseignement et une initiation Christique donnée seulement à des disciples choisis. Cet enseignement secret s'est transmis tout au long des siècles à travers la Voie alchimique interne.