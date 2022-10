Le dédoublement des temps - Une grande découverte

Avec le dédoublement des temps, le hasard n'a pas le temps d'exister ! Comme les particules, nous sommes, sur Terre, les observateurs d'un temps intermédiaire entre des observateurs externes (+) évoluant dans un temps très rapide et des observateurs internes (–) évoluant dans un temps très lent. Ces observateurs "extratemporels" nous font vivre par des échanges d'informations permanents et anticipatifs dans des ouvertures temporelles imperceptibles. Evoluant ainsi entre un passé où la synthèse est instantanée et un futur où l'analyse est sans fin, les observateurs terrestres que nous sommes bénéficient donc d'une anticipation permanente qui supprime le hasard, tout en laissant toujours le temps de modifier les possibilités présentes. Ainsi, nous avons à chaque instant l'impression d'une liberté totale et d'un hasard permanent. Le mouvement universel de dédoublement de l'espace et du temps nous conduit enfin vers le meilleur à condition de ne rien vouloir et de se laisser guider... Ne restons pas dans l'ignorance et penchons-nous un instant sur le pourquoi de notre vie sur terre.