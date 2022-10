Le Potager du Roi de l’École nationale d’horticulture

Versailles est devenue, au début du xxe siècle, l'une des capitales mondiales de l'enseignement de l'horticulture et du paysage. Amateurs d'histoire, vous découvrirez comment l'Ecole nationale d'horticulture de Versailles (ENH), créée il y a cent cinquante ans en 1873, acquiert en quelques décennies une très grande réputation internationale. Les élèves y apprennent par la pratique dans le Potager et grâce à l'enseignement des plus grands spécialistes de l'époque, dont un a même dessiné l'un des jardins du nouveau palais impérial de Tokyo au Japon. Amateurs de jardins, vous pourrez parcourir et admirer le jardin de l'Ecole d'horticulture, tel qu'il a été recréé par les élèves sous la direction de quelques maîtres jardiniers et d'Auguste Hardy, récompensé à l'Exposition universelle de 1878 et inscrit aux Monuments historiques en 1925 comme "le jardin de l'Ecole nationale d'horticulture de Versailles (Seine-et-Oise) dit "ancien potager du Roi"" . Même s'il considérait le Potager du Roi comme beaucoup trop petit pour en faire le jardin de démonstration et d'apprentissage de toutes les disciplines de l'horticulture alors en plein essor, Auguste Hardy, par son génie, a réussi à lui redonner tout son lustre avec un patrimoine exceptionnel de plantes ornementales et de fleurs - avec les mêmes nymphéas qu'à Giverny dans le bassin central -, de plantes potagères et surtout d'espèces et de formes fruitières dont les fameuses palmettes Legendre.