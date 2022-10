Le joyau dans le Lotus - Magie ancestrale et rituels du tantrisme tibétain

Le Tibet est l'une des dernières régions du monde dont le simple nom évoque le mystère, l'inconnu et un savoir ancestral magique bien gardé, sur les plus hauts sommets de l'Himalaya. La sagesse et les pratiques ésotériques des moines tibétains ont depuis toujours alimenté les fantasmes les plus fous. Dans ce guide, partez à la rencontre des principales divinités tibétaines, familiarisez-vous avec les anciens rituels chamaniques Bön, exercez-vous à maintenir de bons karmas - qui sont le passage obligé pour atteindre le Nirvana -, traversez les six mondes impurs et rencontrez les gardiens des quatre portes, voyagez dans l'astral en toute conscience... Considéré à la fois comme une philosophie de vie, une religion ou encore une pratique spirituelle et ésotérique, voici révélée l'histoire du bouddhisme tibétain, son enseignement et ses rituels. Bien qu'âgé de plusieurs siècles, ce savoir peut tout à fait s'adapter au mode de vie occidental et se pratiquer au quotidien afin de nous permettre de retrouver l'essentiel et de mieux saisir le sens de notre existence.