Programme Forme Buste - Livre + DVD

Cette gymnastique du haut du corps vous permet de tonifier vos bras, d'affiner votre taille et de muscler votre ventre. Vous pourrez la pratiquer sans difficulté chez vous avec pour unique matériel un tapis et des haltères légers. Le programme se compose de courtes séances spécifiques : échauffement, affinement de la taille, tonification des bras, renforcement de la sangle abdominale, posture, stretching, des mouvements qui développeront harmonieusement le haut de votre corps. Vous disposerez ainsi d'exercices que vous adapterez à vos objectifs et à votre forme du moment. Quatre séances hebdomadaires suffiront pour obtenir des résultats et en constater les bienfaits. Sans danger, cette méthode a été élaborée avec la collaboration d'un ostéopathe et d'une kinésithérapeute.