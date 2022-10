S'initier au drainage lymphatique - Théorie et pratique

Vous souhaitez découvrir le véritable drainage lymphatique ? Cet ouvrage pose les bases théoriques de la méthode, les principales pratiques et prescriptions tout en proposant des séances d'autodrainage. Fondée sur la méthode originale Vodder, cette technique douce, indolore, relaxante et agréable favorise la régénération cellulaire, stimule la circulation lymphatique et le processus immunitaire. Le drainage lymphatique prévient la maladie et favorise la guérison (maux de tête, sciatiques, lumbagos, fractures, rhumatismes, cas infectieux, etc.). Il sublime également la beauté, réduit la cellulite et favorise la minceur.