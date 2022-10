Sylvothérapie - La forêt guérisseuse

Quoi de plus simple et agréable qu'une balade en forêt ? Bénéfique pour le corps et l'esprit, la sylvothérapie nous emmène à la (re)découverte de nos sens à travers un itinéraire majestueux : du frémissement d'un feuillage aux odeurs fraîches et boisées, cet univers silencieux répond à notre besoin de retour à la nature. Au fil des pages de ce livre, le lecteur découvre comment pratiquer cette médecine douce et naturelle, qui booste l'énergie et lutte contre les troubles de l'effervescence urbaine ! Dans ce guide à la fois pratique et dédié au bien-être, est révélé l'art du shinrin yoku, rituel prisé des Japonais, qui consiste à enlacer les arbres pour profiter de leurs bienfaits apaisants. Un manuel détaillé qui livre toutes les clés pour bénéficier des atouts vivifiants et réconfortants des arbres, de la cime aux racines !