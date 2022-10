Depuis la mort tragique de son conjoint, survenue un an auparavant, Marie-Laurence a le sentiment d'avoir perdu tous ses repères et de se retrouver face au néant. Avant l'arrivée de l'hiver, en novembre, elle se réfugie dans la petite maison au bord du fleuve qu'elle possède sur une île du majestueux fleuve Saint-Laurent. Les touristes et les chasseurs sont partis, et l'île est déserte. Dans ce lieu propice à l'exploration de soi, Marie-Laurence renoue peu à peu avec la vie au contact de la grande nature qui l'environne : le silence, la lenteur du temps, la beauté des paysages, les nuits étoilées, la simplicité et l'authenticité des insulaires, ainsi qu'un mystérieux livre sur le bonheur que lui a remis une dame de l'île, rallument peu à peu en elle une flamme qu'elle croyait éteinte. Elle s'adonne en toute conscience à un véritable cheminement intérieur pour traverser le deuil, ce passage éprouvant que lui impose la vie. En écoutant la Voix du silence et en observant la vie simple des insulaires, elle découvre des points d'ancrage pour retrouver le chemin perdu. Le bonheur, apprend-elle, repose sur une décision et s'apprivoise petit à petit, pas par pas. Et si c'était le chemin qu'on emprunte pour y arriver qui pouvait rendre heureux ? " Le Bonheur... cette île à l'intérieur de soi " est un roman inspirant et touchant sur les thèmes du deuil et du bonheur.