Ecriture inspirée - Pratiques essentielles de communication multidimensionnelle

Ce qui vous est offert dans ce livre est ni plus ni moins qu'une méthode impressionnante, porteuse de joie et de pure magie, une expérience d'Ecriture inspirée autrefois réservée aux prophètes et aux sages. Elle vous fera entendre la voix de l'Univers, celle des anges, celle de votre sagesse intérieure ou celle de vos guides et vous orientera dans tous les aspects de votre existence. Vous voulez connaître votre mission ? L'écriture inspirée vous donnera la réponse. Vous voulez savoir pourquoi tout est si difficile ? L'écriture inspirée sait aussi cela. Vous voulez apprendre à manifester et à attirer l'abondance ou même votre vie rêvée ? Toutes ces réponses se trouvent dans l'écriture inspirée. L'écriture inspirée vous met en contact direct avec une intelligence supérieure, avec une voix intérieure ou extérieure qui ne sait pas mentir, qui ne vous fera jamais dévier de votre route et qui vous aidera à vivre une vie en tous points magnifique et vraie, remplie de joie, axée sur le coeur, libérée de la plupart de ses luttes et de ses dissensions. Cette petite voix calme, impatiente de se faire entendre, vous la portez depuis toujours en vous. Il vous suffit de l'écouter pour en être inspiré.