Autochtones d'Amérique et voyageurs de l'espace - Rencontres avec les hommes bleus, les reptiliens et autres peuples des étoiles

Le docteur Ardy Sixkiller Clarke a mené un projet unique : recueillir le récit des autochtones d'Amérique du Nord sur leurs rencontres avec les ovnis et les extraterrestres. Au final, c'est plus de quatre mille témoignages dont elle dispose aujourd'hui. Elle ne restitue ici que les récits crédibles et les plus étonnants. Ils nous emmènent jusqu'à l'intérieur de vaisseaux, avec leur description détaillée, et même à l'entrée d'une porte des étoiles permettant d'accéder à d'autres mondes. Un livre inoubliable, qui nous fera porter un regard différent en direction du ciel et de la Terre.