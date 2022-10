Emotions, stress, sommeil - Comprendre et agir avec l'aromathérapie et des conseils psy

Insomnie, anxiété, angoisses, fatigue, dépression, manque de confiance en soi, hyperémotivité... Des solutions existent ! Elles sont présentées dans ce livre coécrit par une psychologue et une pharmacienne spécialisée en aromathérapie, dans lequel vous trouverez : les huiles essentielles adaptées à votre situation pour traverser ces périodes difficiles grâce à leurs propriétés calmantes, relaxantes et rééquilibrantes ; des conseils psy et des techniques psychocorporelles comme la cohérence cardiaque, l'autohypnose ou la méditation pour vous apaiser rapidement si des difficultés surviennent ; des cas pratiques sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour mieux comprendre vos troubles et les plans d'action mis en oeuvre grâce aux conseils donnés. Du bon usage de l'aromathérapie aux explications des mécanismes psychologiques et physiologiques, vous saurez agir afin de retrouver le sommeil, apaiser votre stress et vous réconcilier avec vos émotions.