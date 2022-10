L'Oracle du Yin et du Yang - 45 cartes et 1 livre pour se révéler grâce à la sagesse du tao - Coffret

Les principes du yin et du yang (l'obscurité et la lumière, le chaos et l'harmonie, la raison et l'émotion, l'immobilité et le mouvement...) éclairent à eux seuls tout le fonctionnement de l'univers et du vivant. Illustrées de manière très graphique dans les 45 cartes de ce jeu inédit, ces notions, opposées mais complémentaires, participent à l'équilibre du monde mais aussi à votre équilibre intérieur. Grâce à cet oracle créé par Claire Janel, plongez dans l'univers captivant du tao et connectez-vous à la sagesse ancestrale de la philosophie chinoise ? ! Vos tirages vous permettront d'affiner votre connaissance de vous-mêmes et vous donneront les clés pour comprendre le monde qui vous entoure.