Katy Larson, romancière à succès, revient à Honey Falls, sa ville natale. Son retour va faire ressurgir d'anciens cauchemars, notamment la disparition de l'un de ses amis d'enfance, enlevé par Candel Wax. Ne pouvant résister à la tentation de régler ses comptes avec son passé, Katy Larson décide de retrouver l'homme acquitté au moment des faits et d'en finir avec lui. Mais son chemin est jalonné de pièges et de dangers, car Candel Wax reste l'assassin machiavélique qu'il a toujours été. Une curieuse alliance va alors devoir se former et un duel à mort s'engager.