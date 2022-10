L'Essence du Yin Yang - Une exploration de la philosophie chinoise des opposés

Notion orientale par excellence, le yinyang est un trésor de la pensée chinoise dont la portée est universelle, une philosophie concrète utilisable chaque jour, un regard lucide sur les êtres et les choses qui nous entourent, une manière de suivre les rythmes naturels et saisonniers. Comment appliquer son principe au quotidien ? Pas à pas, dans un langage facilement compréhensible et à l'aide d'illustrations d'une intelligente simplicité, l'auteur nous offre une boussole permettant de sentir le flux et reflux des énergies de notre monde. Comprendre l'alternance et l'union des contraires que sont le yin et le yang nous enseigne comment mieux agir au bon moment et au bon endroit, afin de créer l'abondance pour soi et les autres, et de traverser les crises de notre époque avec agilité.