Décoder le décodage biologique - Comprendre l'intelligence de la maladie

Ce livre se propose d'être un outil d'aide à la compréhension du décodage biologique, de ses rouages, de son fonctionnement et de sa méthodologie. Autrement dit, comment déchiffrer et interpréter son jargon et sa philosophie. Trop souvent, les ouvrages dédiés au décodage biologique sont utilisés comme des dictionnaires dans lesquels nous allons directement chercher une information liée à certains maux, mais sans réellement comprendre l'origine et l'explication de cette information. Sébastien Cazaudehore replace chacune des clefs de décodage dans un contexte cohérent et logique, permettant ainsi une compréhension et une utilisation plus efficace de celles-ci. Cette discipline non conventionnelle construite sur la base de recherches solides ouvre la porte à un ensemble de réflexions sur la compréhension de l'origine de la manifestation d'une maladie. Clair et exhaustif, ce guide pratique est destiné aux thérapeutes, chercheurs ou toute personne souhaitant approfondir ces connaissances sur cette approche.