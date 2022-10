La rose au Moyen Age. Florilège

Considérée comme la fleur par excellence, la rose occupe une place prépondérante dans la culture médiévale. En médecine, la rose est largement employée dans la pharmacopée traditionnelle, héritée de l'Antiquité. La religion chrétienne en fait l'un des attributs de la Vierge Marie, ce qui renforce encore son prestige. Parallèlement, la littérature l'érige en symbole de la femme aimée et de la beauté féminine. Enfin, la rose constitue un motif artistique majeur, notamment dans les enluminures des manuscrits. Ce florilège permet de prendre la mesure de l'omniprésence de la rose à cette époque, en abordant différentes thématiques scientifiques, littéraires et artistiques. En découvrant des textes parfois inédits et richement illustrés, le lecteur abordera des pans de l'histoire des sciences et des mentalités, tout en comprenant mieux les croyances actuelles sur la rose.