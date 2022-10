Yoga pour se libérer de ses dépendances - Livre + DVD

On pense être dépendant à la cigarette, à l'alcool, aux réseaux sociaux ou à une relation amoureuse, alors que l'on est peut-être dépendant au stress, aux émotions fortes ou à l'envie de se fuir soi-même... Mais qu'essaye-t-on de compenser en répétant ainsi des actions qui nous font du mal ? Nous sommes soumis à l'envie et à la faiblesse, mais il est possible, en cultivant sa détermination, de réduire peu à peu les tentations. Et le yoga, par la méditation, les pranayamas (exercices de respiration) et les asanas (postures), apporte des solutions pour faire disparaître ce négatif qui nous encombre. Cet ouvrage moderne et ludique est accompagné d'un DVD contenant plusieurs séances de yoga intégral (de 15 minutes à 1 h 15), à la fois douces et intenses, qui travaillent sur l'équilibre, l'ouverture du coeur, les torsions et le recentrement. Ce livre propose également des méditations et des outils de développement personnel pour mieux appréhender les mécanismes psychologiques et émotionnels de l'addiction. Car le but n'est pas uniquement d'agir au niveau physique, mais surtout de se placer dans une attitude mentale positive, pour se détacher de ce qui nous fait du mal.