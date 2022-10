Le mythe moderne étudié dans cet ouvrage concerne les soucoupes volantes et le sens qu'elles revêtent dans la psyché humaine. Jung s'interroge d'emblée : " La première question - et c'est apparemment le point le plus important - est la suivante, sont-elles réelles ou sont-elles un simple résultat de notre imagination ? Cette question n'est absolument pas réglée pour l'instant. Si elles sont réelles, que sont-elles exactement ? Si elles sont imaginaires, pourquoi de telles rumeurs existent-elles ? " Jung s'est penché sur cette question à son corps défendant, mais il a tenu à le faire pour répondre à une attente, celle de l'inconscient. Des images d'Ovnis revenaient en effet dans les rêves de patients ou d'inconnus, elles étaient relatées par des témoins à l'état de veille, elles étaient peintes par des artistes. Essayer de comprendre quel archétype est activé, constellé, et représenté par ces ovnis est au centre d'Un mythe moderne. Les soucoupes volantes sont l'expression d'un archétype que Jung essaie de comprendre et d'expliciter. Cet ouvrage apporte une première approche psychologique des soucoupes volantes, un phénomène ancien et récurrent. Cet ouvrage traite d'un sujet dont l'actualité revient au premier plan, avec des observations lancées récemment par les renseignements américains, le Pentagone et la NASA.