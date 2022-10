La ruche Dadant - La ruche la plus répandue en France et en Belgique

Ce livre est le résultat d'une intense collaboration entre plus d'une cinquantaine de personnes qui ont, avec énergie et passion, écrit l'un ou l'autre des 27 chapitres. Il se veut être la symbiose d'une bonne énergie couplée avec les bonnes personnes. Il est destiné en priorité aux apiculteurs, aux enseignants et acteurs pédagogiques dans la mesure où il fait référence aux notions de biologie, de biodiversité, d'écologie... En se plongeant dans la pratique du monde de l'apiculture moderne, ce livre permettra d'apprendre par soi-même ou en groupe, car il a pour finalité d'éveiller un esprit d'initiative et de créativité, un sens des responsabilités vis-à-vis des abeilles. Le miel fut un temps considéré comme un véritable aphrodisiaque ? ; mais cela ne reste-t-il pas un des secrets les mieux gardés du monde apicole ??