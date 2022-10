Consommez écologique. Faits et gestes

Alors que les médias et la publicité nous inondent de conseils censés garantir le développement durable, ce livre met en question les bonnes résolutions généralement admises. Parce que couper l'eau en se brossant les dents ne suffira pas pour " sauver " la planète, cet ouvrage à la portée de tous apporte des solutions simples applicables au quotidien au-delà des simples éco-gestes et des guides pratiques habituels. En se basant sur des études scientifiques reconnues et des entretiens avec des experts, l'auteur invite le lecteur à comprendre les problématiques environnementales et à s'interroger notamment sur son alimentation, la pollution, le recyclage des déchets et la transition énergétique. Il explore de nombreux enjeux environnementaux à travers une série de dessins originaux qui rendent le propos abordable et ludique. La pollution est due à notre mode de vie, à nos modes de consommation et à nos pratiques agricoles. Tous les jours, nous entretenons ce cercle vicieux alors qu'il est possible de choisir des produits alternatifs moins nocifs, sans pour autant diminuer notre confort de vie ! L'écologie n'est pas un sacrifice, mais un ensemble de petites habitudes faciles à adopter !