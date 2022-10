Ordo ab Chao - Une année de méditation maçonnique

Durant deux années une épidémie inattendue et les longs confinements imposés ont été l'occasion, pour chacun de nous, de faire un retour sur soi. Croître spirituellement est un cheminement sans fin. C'est ce que la lectrice et le lecteur comprennent quand ils parviennent à la fin de cette année de méditation. Jean Bartholo propose une méditation journalière, à partir de thèmes déjà présentés dans ses ouvrages précédents et synthétisés, et d'autres réflexions qui ont germé au fil des jours et des humeurs. Après un long cheminement à travers les 33 grades du REAA, l'auteur apporte un regard personnel sur une multitude de thèmatiques. Comment Franc-Maçonnerie et philosophie s'articulent-elles ? Pourquoi des signes corporels ? Etre Franc-Maçon aujourd'hui pourquoi et comment ? La fraternité est-elle une utopie à la mesure de l'homme ? Comment dire la vérité en loge ? Maître prêt à franchir le Rubicon ? Une centaine d'autres méditations jaillissent de ce vécu transmis et veulent être des miroirs qui engendrent des questions, et qui vont inciter chaque lectrice et chaque lecteur à méditer eux-mêmes, quel que soit leur âge maçonnique, afin de pouvoir murmurer à la fin du jour : " ordo ab chao ".