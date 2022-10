Les remèdes floraux du Dr. Bach - Une promesse envers le Divin qui est en soi

Les chemins qui mènent à la santé et au bien-être sont souvent compliqués et semés d'embûches. La bonne utilisation des élixirs floraux du Docteur Bach remédie à ce problème et donne un accès simple, rapide et efficace au bien-être légitime de chacun. Ceci, non seulement au niveau de sa santé physique et de son équilibre psychologique, mais aussi au niveau de sa réussite familiale, professionnelle et sociale, pouvant aller jusqu'à son propre éveil et sa réalisation spirituelle. Telle est la puissance des fleurs de Bach. Fort de 25 années d'expériences passées à soigner et à former, le Docteur Nour nous transmet dans ce livre la quintessence de son savoir, savoir-faire et savoir être afin d'atteindre au mieux ces objectifs. En complément, comme un cadeau, l'utilisation des élixirs floraux en lien avec l'astrologie et l'ennéagramme est dévoilée. Un livre à se procurer d'urgence tant il est exceptionnel à tout point de vue.