Grimée en un homme qu'elle n'est pas, Edwige doit à tout prix rester cachée pour échapper à un danger mortel. Suite à une catastrophe écologique, la quasi-totalité du globe se retrouve immergée sous les mers, forçant les Hommes à se réfugier dans les colonies. Sur Néréus Alpha, seuls les plus fortunés jouissent de la lumière naturelle dans les anneaux du Zodiaque, situés au-dessus de la surface, alors que le reste de la population tente de survivre malgré les conditions de vie déplorables. An 3068, dans les anneaux inférieurs. Le quotidien morne de Thomas, ouvrier spécialisé, se voit chamboulé par une découverte surprenante. Une jeune fille tombée de nulle part, prisonnière à l'intérieur d'une armoire électrique. Déshydratée, elle ne présente pas la moindre blessure malgré le sang qui macule sa robe. En dépit des apparences jouant en défaveur de cette jolie amnésique prénommée Edwige, Thomas lui offre un refuge ainsi qu'un poste à ses côtés dans un atelier réservé aux hommes. Sous couverture, Edwige devient Edouard. Mais le plan parfait dérape lorsque la demoiselle se retrouve contrainte de travailler en binôme avec Max, le meilleur ami de Thomas, qui fera tout pour se débarrasser d'elle. Ou plutôt... de lui. Edwige devra alors faire preuve de courage afin de dissimuler sa véritable identité, non sans redouter de se voir rattraper par les ombres de son passé. #Dystopie #Romance #YoungAdult #Anticipation #ScienceFiction