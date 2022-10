30 exercices de respiration pour se sentir bien - Evacuer le stress - Se détendre - Faire le plein d'énergie

Une bonne respiration a des bienfaits extraordinaires sur les plans physique, psychique et émotionnel. Apprendre à maîtriser sa respiration, c'est être capable d'agir sur sa mémoire, sa confiance en soi, son humeur, mais aussi sa force physique, sa digestion... Eh oui, tout passe par la respiration ! Alors prenez le temps de souffler un peu, et respirez. Ce livre explique les techniques de respiration les plus efficaces pour gérer les situations du quotidien et se sentir bien en toutes circonstances. En tout, ce sont 30 exercices à pratiquer partout (chez soi, au bureau ou dans les transports), pour accroître sa concentration, expulser ses tensions, ou encore faire le plein d'énergie.