L'animal miroir - L'autre soi

"Qui se ressemble s'assemble" et en même temps, "les opposés s'attirent". Et s'il était possible de nous comprendre à travers l'analyse des animaux nous entourant ? Si nous parvenions à appréhender nos contradictions internes, ne parviendrions nous pas à mieux nous comprendre et à mieux nous faire comprendre par notre entourage humain et animal ? Ne pourrions-nous pas même obtenir des clés pour corriger ces schémas intérieurs entravants ? Plongez dans un univers captivant pour comprendre les mécanismes inconscients prenant place en vous et vous conditionnant à répéter des schémas inadaptés, des croyances limitantes dépassées et des émotions incontrôlées ! Grâce à ce livre participatif, vous pourrez mieux cerner vos processus inconscients et employer les techniques proposées pour corriger vos schémas douloureux... pour vous-même et pour votre entourage humain et animal. Générant une sorte de synergie de compréhensions mutuelles, vous parviendrez ainsi à enrichir vos relations avec toutes sortes d'animaux et d'humains pour évoluer dans un milieu toujours plus harmonieux et valorisant pour chacun. Même un animal inconnu peut nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, si nous lui en laissons l'occasion.