Propulsez vos affaires - Les 5 piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires

Si vous êtes un travailleur autonome ou un entrepreneur ambitieux qui fait de nombreuses heures au boulot sans avoir les succès espérés... ce livre est pour VOUS ! Vous travaillez sans compter et vous avez du mal à vous expliquer ces insatisfactions et cette folle impression de tourner en rond. Vous avez essayé de nombreuses choses sans grands succès, mais au plus profond de vous, vous savez que vous avez un potentiel incroyable, même si vous êtes déçu de vos résultats ! Pourquoi ? Parce que vous vendre, ce n'est pas nécessairement votre truc ! Ou parce que le marketing n'est pas votre tasse de thé ! Vous êtes un passionné qui rêve de dépassement de soi et de réussite ! Mais si, au lieu de vous épuiser et de vous décourager, je vous proposais de travailler moins tout en augmentant votre chiffre d'affaires ? Peut-être que c'est impossible ou farfelu pour vous, ou que c'est du délire dans votre secteur d'activité. Et si je vous disais plutôt de cesser de travailler... trop ! Mais de travailler... mieux et intelligemment. Vous avez possiblement besoin de mettre en lumière toutes les possibilités qui se trouvent si près, mais que vous ne voyez pas actuellement ! Vous avez besoin de mettre " du " sens dans vos affaires afin de développer " le " sens des affaires. TOUS les travailleurs autonomes et les entrepreneurs, sans exception, ont la capacité de réussir... Et si aujourd'hui vous vous investissiez dans ce qui vous permettrait de vous donner suffisamment de recul et de hauteur pour propulser véritablement vos affaires et passer au niveau supérieur. Accordez-vous cette permission... de réussir ! " Propulsez vos affaires " vous propose une démarche en 5 étapes simples et infaillibles qui vous permettra d'améliorer vos performances, d'attirer de nouveaux clients, d'assurer votre prospérité et de vous bâtir une pratique ou une entreprise à votre propre couleur.