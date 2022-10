L'auteur à succès du New York Times Docteur Daniel Amen révèle les 7 secrets neuroscientifiques pour devenir plus heureux en seulement 30 jours – quel que soit votre âge, l'éducation que vous avez reçue, vos gènes ou votre situation actuelle. Le bonheur est une fonction du cerveau. Avec un cerveau en meilleure santé, on obtient toujours une vie plus heureuse. Après avoir étudié plus de 200 000 scanners cérébraux de personnes issues de 155 pays différents, le Dr Amen a découvert 5 types de cerveau primaire et 7 secrets neuroscientifiques qui déterminent le bonheur. Dans " Plus heureux en 30 jours. Votre challenge ? ! ", il les explique tout en offrant des conseils pratiques et fondés sur la science pour optimiser votre bonheur.