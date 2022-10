Votre étoile, votre chance - L'Astrologie à votre portée

" Ce livre est écrit pour le grand public. Ce que j'ai voulu vous donner aujourd'hui, c'est d'abord un moyen pratique et immédiat... de pénétrer jusqu'au fond de la personnalité humaine, d'en déterminer à l'avance - et même à distance, sans la connaître auparavant - les tendances générales du caractère et de la destinée. Mais encore faut-il que cette clé soit d'un maniement aisé, à tel point que n'importe quel individu sachant lire, puisse la manoeuvrer sans étude préalable, même pour un enfant du certificat d'études. C'est la raison pour laquelle j'ai dû me limiter aux indications fournies par : 1. - La position apparente du soleil au moment de votre naissance ; 2. - La nature du signe zodiacal dit " Ascendant ". En tant qu'étude générale, vous reconnaîtrez par l'expérience quotidienne que ces caractéristiques ainsi définies dans ce livre, vous donneront déjà une grande part de vérité ; elles déterminent l'essentiel, la base, si vous voulez, de la personnalité humaine. Vous comprendrez d'ailleurs parfaitement... les questions strictement personnelles, comme par exemple : votre santé, votre longévité, les périodes favorables ou critiques de votre existence, vos affinités sentimentales, etc. " Robert Dax.