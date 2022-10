Les pièges de l'espace-temps - Voyages dans le temps, interaction du futur, expérience

Dans cet essai, il est question de dimensions concomitantes, donc de dimensions qui existent en un même temps et sur un même lieu, mais qui se différencient. D'après les récits récoltés tout au long de mon enquête, elles sont le plus souvent minimes. Les personnes qui sont revenues de ces mondes différents font état de détails à première vue insignifiants mais qui changent une vie, la rendant très difficile à assumer. Pour accéder à ces mondes, il faut trouver le sas, le passage dans la membrane qui sépare nos plans de vie. Notre terre est-elle un carrefour donnant accès à d'autres espaces, d'autres temps ? Probablement qu'étant habité par des êtres conscients d'eux-mêmes, l'espace-temps qui est nôtre attire plus spécialement une faune d'évolution supérieure, une espèce capable d'ouvrir et de fermer les sas, ce que nous sommes à mille lieues de pouvoir réaliser. L'humain qui traverse une porte ne le fait jamais de son plein gré, d'autres l'ouvrent pour lui... ou la ferment. Mais qui sont ces autres, comment découvrir ces portes ? Il ne faut jamais négliger que ces ouvertures ne se dévoilent que selon des modalités dont nous n'avons pas la moindre idée. Pour ne pas errer en vain, travaillons sur les mystères qui nous sont accessibles. C'est tout l'objet de ce livre !