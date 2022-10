Le règne de l'Intelligence Artificielle - La fin de l'Anthropocène et l'avènement des posthumains

Pourquoi faut-il que nous soyons connectés à Internet et aux réseaux sociaux en permanence – 24h/24h –, que tous les objets de notre vie quotidienne soient connectés entre eux, et que nous soyons nous-mêmes connectés à tous ces objets ? Qui veut cela ? Quelle force obscure qui ne dit pas son nom, nous pousse vers cette hyperconnectivité ? Est-ce seulement pour accroître les profits déjà colossaux des MAAMA, acronyme qui signifie Meta (anciennement Facebook), Alphabet (Google et ses autres filiales), Amazon, Microsoft et Apple, ou y-a-t-il autre chose ? Je crois que les MAAMA ne sont en réalité que la " vitrine " extérieure (la face visible de l'iceberg numérique) de tout un système beaucoup plus profond (et beaucoup plus " diabolique " serais-je tenté de dire) qui repose sur l'idéologie transhumaniste qui est en train de conquérir le monde et de fonder un véritable empire, et même une sorte de " civilisation numérique ". Mais il y a pire : les transhumanistes veulent créer une hybridation entre la vie et la machine, créer une " vie artificielle ", et finalement remplacer la vie biologique par une vie totalement artificielle, une IA forte. Ce serait alors la fin de l'Anthropocène, c'est-à-dire la fin de " l'Ere de l'humain ", et l'avènement de l'Ere de l'Intelligence Artificielle et des " machines numériques ". Daniel Robin.