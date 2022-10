Ennéagramme & Energétique - Libérer le meilleur en soi

Quelques questions s'imposent : comment se fait-il qu'un enseignement aussi ancien et aussi vaste que l'ennéagramme, qui fut également une clé pour la réalisation des chefs-d'oeuvre de grands artistes, tel Léonard de Vinci, se soit réduit à une simple typologie de la personnalité ? Comment devient-on un " type " de l'ennéagramme ? A quoi sert-il de connaître son énnéatype ? L'ennéagramme est un remarquable outil pour mieux se connaître et pour comprendre les autres. Il est une aide relationnelle précieuse, aussi bien avec ses collègues et ses amis que sa famille. Après une vivante description des neuf ennéatypes permettant à chacun de mieux reconnaître ses talents et ses faiblesses, les auteurs nous donnent des clés pour sortir des émotions négatives et des schémas de pensée limitatifs. Les techniques énergétiques décrites dans cet ouvrage sont issues d'une connaissance approfondie des médecines traditionnelles, enrichie des recherches et découvertes scientifiques les plus récentes. Elles sont une aide étonnante pour permettre de libérer le meilleur en soi. Un livre novateur par l'apport de techniques énergétiques simples et efficaces, appliquées à la psychologie de l'ennéagramme. Ce manuel, théorique et pratique, est une véritable découverte pour tous les publics et un précieux outil pour les connaisseurs et les professionnels de l'ennéagramme.