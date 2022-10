Mon cahier d'écriture CE1 - Guide pédagogique - Ed. 2022

Mon cahier d'écriture est une nouvelle collection qui propose une méthode innovante pour construire le geste graphique, travailler la fluidité de l'écriture et remédier aux difficultés rencontrées dans l'apprentissage. Le guide pédagogique propose : - Le descriptif de la méthode et la mise en oeuvre des séances. - Une insistance sur les difficultés et les erreurs rencontrées, et les moyens d'y remédier. - Dans chaque leçon, un lien vers une vidéo présentant les étapes de manipulation et le chemin de la lettre. - La description des différentes modalités de copie. Les ressources à télécharger gratuitement - Des photofiches d'activités complémentaires. - Le patron d'une boîte avec fond ligné et coloré pour travailler le geste graphique dans du sable ou de la semoule. - Des aide-mémoires. - Un poster de l'aphabet. - Des réglures colorées à imprimer et photocopier. La collection Mon cahier d'écriture - Une méthode innovante conçue par une professeure des écoles et une graphothérapeute. - Des activités préparatoires à l'écriture : des frises de graphisme, le geste dans l'air, dans du sable, la bonne position du bras, de la main et du crayon... - Un classement des lettres par catégories, selon leur position et leur forme dans la réglure. - Du matériel de manipulation et des vidéos pour mieux appréhender le geste graphique.