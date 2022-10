Au-delà des clichés éculés, Adrien BASSE-CATHALINAT photographe, et Jean-Baptiste MAUDET, géographe et romancier, cherchent à saisir dans cet album ce qui fait l'âme du Béarn, un pays qui a su garder intact de nombreux savoir faire et renouveler l'esprit de certaines traditions. Chemin faisant, ils nous invitent à goûter aux richesses de la terre, aux plaisirs des saisons, à la poésie, à recevoir les lumières du Béarn dans ce qu'elles ont d'universel et d'unique. Les troupeaux, l'herbe nourricière, les vastes horizons, le sel des sources, les clochers, les mains au travail, les visages d'hier et d'aujourd'hui nous racontent un enchantement humain et des rêves d'ours. Les photos et le texte d'Adrien et de Jean-Baptiste évoquent le Béarn et le monde avec modestie au-delà de ce qui est. Ce livre est là pour ça, pour aimer son pays, ceux des autres et ne pas clore la discussion, pour continuer à se méfier des catégories de l'identité, des territoires décrétés et des conceptions essentialistes de la culture. Un chat sur un toit de tuiles mouillées se promène. Des palombes passent entre les mailles du filet.