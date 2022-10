Lazare Servent coule enfin des jours heureux. Jusqu'à ce qu'un gamin déterre les restes de l'assassin présumé de sa mère et que l'IGPN, la police des polices, ne relance l'enquête contre le lieutenant, accusé d'avoir fait justice lui-même des années auparavant. Au même moment, un mystérieux tireur exécute d'une balle dans la tête deux cadres supérieurs sur les quais de Bordeaux. Lazare se lance aux trousses de ce meurtrier aux motivations floues, tout en étant lui-même traqué par le capitaine Galthier, bien décidé à le faire tomber et prêt pour réussir à employer tous les moyens, jusqu'aux plus vicieux. A la fin, de ce trio infernal, un seul pourra se relever...