Les voleurs de rêves. Le cycle du corbeau, T2

Si vous pouviez rapporter quelque chose d'un rêve, qu'est-ce que vous choisiriez ? Ronan Lynch a des secrets. Des secrets pour lesquels il ment à tout le monde. Y compris à lui-même. Il peut ramener des choses de ses rêves. Et parfois, il n'est pas le seul à les convoiter. Il sombre de plus en plus profondément, au point où le monde onirique s'immisce de plus en plus dans la réalité. Et tandis que Blue et les garçons tentent de rassembler les pièces du puzzle qu'est Cabeswater, de sinistres individus sont eux aussi à leur recherche. Avec le réveil des lignes de Ley qui entourent Cabeswater, rien ne sera plus jamais pareil. Car tout comme les secrets de Ronan, des secrets remontent à la surface et emportent tout sur leur passage. #Enquête #Paranormal #Malédiction --- "Ces livres se situent vraiment dans une catégorie à part. Ils sont différents de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Le style de l'auteure, poétique et captivant, y est pour beaucoup, mais ce qui fait la force des intrigues et des personnages, c'est leur indépendance. Vraiment une série remarquable". - Colina 134, Amazon "J'ai lu beaucoup de livres écrits par Maggie, et celui-là est comme les autres : génial". - Sophie C. , Amazon "Absolument spectaculaire. . . Stiefvater explore méticuleusement la notion de classe et la richesse, ainsi que leurs limites et opportunités qui en découlent. Son analyse est impressionnante de sensibilité et d'élégance. Le rythme est électrique, la prose agile et puissante, mais c'est surtout les personnages complexes qui mélangent magie et réalité en un tout captivant et criant de vérité". - KIRKUS REVIEWS "Une succession de surprises aussi magnifiques qu'inattendues. . . Une perle rare d'imagination". - BOOKLIST