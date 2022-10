Plus jamais fatigué en mangeant mieux ! 26 éléments anti-fatigue anti-fatigue - Les nutriments essentiels - 33 recettes faciles

La fatigue est sans doute l'un des symptômes les plus répandus dans notre société. Tout le monde connaît, un jour ou l'autre, une baisse de tonus physique, psychique ou nerveux. Mais quelle que soit sa forme, il est impossible de la dissocier complètement de notre alimentation. En effet, si les erreurs nutritionnelles sont parfois à l'origine de la fatigue, il arrive aussi que notre usure débouche sur une augmentation des besoins nutritionnels. Pour venir à bout de toutes les formes de lassitude, il est donc indispensable d'améliorer son équilibre nutritionnel et d'optimiser ses apports de nutriments. Appliquées en amont, ces corrections alimentaires très faciles à réaliser permettront même d'éviter l'apparition des troubles. En aval elles permettront de retrouver tonus et énergie. Apprenez à cuisiner les aliments et les nutriments anti-fatigue pour apporter la forme dans votre assiette. Inclus : 33 recettes anti-fatigue / 26 aliments anti-fatigue / les nutriments essentiels.