Yoga - Séances d'initiation - Assimiler les bases en toute simplicité - Livre + DVD

La pratique du yoga repose sur une infime synchronisation du mouvement, du souffle et de la pensée. Il apporte équilibre, souplesse et sérénité dans le corps et l'esprit. Ce manuel accompagné d'un DVD propose des séances d'initiation au yoga qui s'adressent aux débutants comme aux intermédiaires. Le Docteur Lionel Coudron, éminent spécialiste du yoga et fondateur de la YogaThérapie en France, vous guide dans cet ouvrage très pratique et accessible à tous vers l'auto-réalisation et la libération intérieure.