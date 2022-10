Lumière - Faire rayonner le Temple du Coeur

Elles sont auteures, thérapeutes, conférencières, femmes d'affaires, coach PNL, enseignantes, yogis, moniale zen. Il est auteur et philosophe. Ils honorent, chacun à leur façon, la Lumière du Temple du Coeur. Dix porteurs du flambeau de l'amour et de la liberté se relient et irradient, inspirés par la voie de Nelson Mandela lorsqu'il nous dit que " notre peur la plus profonde n'est pas d'être inaptes, notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas en quelques-uns, elle est en nous et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leurs lumières brillent. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. " Ces femmes solaires et cet homme lumineux, tous amoureux de la sagesse, prennent la plume et partagent avec vous leur vision, telles des sources de lumière vivante. Réflexions, enseignements et pratiques font de cet ouvrage un guide de croissance personnelle et spirituelle accessible à tous. Un livre limpide et lumineux pour apprendre le métier de vivre.