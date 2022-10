Mon enfant de lumière - Roman inspiré d'une histoire vraie

Lors d'un examen de routine, Flavie, alors enceinte de son deuxième enfant, apprend que son foetus présente une importante malformation du cerveau qui rendra sa survie impossible. En état de choc, elle accepte, le coeur brisé et l'âme en miettes, la décision des docteurs d'interrompre la grossesse. Son bébé n'aura vécu que 5 mois dans son ventre, mais le souvenir de la vie en elle et de sa brusque interruption la marque profondément. Durant des mois, elle erre dans son quotidien qu'elle tente de retrouver comme avant. Mais rien ne sera plus pareil. Se fiant à son intuition et aux diverses rencontres sur sa route, Flavie entreprend un parcours de guérison, espérant trouver un sens à cette épreuve. A travers son cheminement, Flavie découvre les forces et la lumière qu'elle porte en elle et qui la conduisent à une ouverture spirituelle. Graduellement et malgré la douleur qui l'afflige, elle finit par établir une connexion avec l'âme du bébé qu'elle portait. Un message lumineux qui démontre la puissance de l'amour et des rencontres porteuses d'espoir.