Emmanuel Caldier, dit " Manu le Gitan ", est un personnage au parcours comme on en rencontre peu : il s'enfuit de chez lui à l'âge de huit ans, devient voleur de voitures à dix, perceur de coffres-forts à quatorze, trafiquant d'armes à dix-huit, etc. Auteur d'une incroyable évasion de prison le lendemain de son anniversaire, puis acteur de l'enlèvement d'un courtier suisse qui détourne de l'argent destiné à une association pour enfants autistes, il finit par être condamné. Alors au Sénégal, où il s'occupe d'oeuvres humanitaires, il est arrêté puis extradé pour purger sa peine en France. Ecrit dans un style truculent et enlevé, " La Réinsertion, c'est la joie ! " offre une réflexion sur l'être humain confronté à des situations extrêmes. C'est aussi une ode à la vie. Sans doute parce qu'il présente la particularité que chaque ligne a été rédigée à l'isolement pendant un an dans une cellule de 9 mètres carrés, " le corps enfermé, mais l'esprit libre ". Un livre inoubliable.