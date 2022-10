La méthode Hooga-Râ - Et si le bien-être venait de l'intérieur ?

Et si notre lieu de vie était plus que l'endroit où nous dormons, mangeons et regardons la télévision ? Et si notre lieu de vie était un moteur à notre évolution ? Et si notre lieu de vie était le socle de notre bonheur ? L'objectif de la méthode Hooga-Râ est d'augmenter la fréquence vibratoire de nos lieux de vie afin de les transformer en des espaces sains, légers, reposants, chaleureux, accueillants, confortables, ressourçants et énergisants. Etant donné que nous sommes intimement influencés par les environnements dans lesquels nous évoluons, la méthode de Cécilia Lauriette nous invite à agir sur nos lieux de vie, maisons et bureaux, afin qu'ils deviennent le socle de notre bien-être et de notre croissance.