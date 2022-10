Tarot Tsipora Poros - Le Tarot de Marseille aux féminins - Coffret

Le Tarot de Marseille est LE support de divination et de connaissance de soi ! Depuis sa création, il a été maintes fois redessiné et réinventé, mais jamais comme ici ! Le jeu que vous tenez entre vos mains rompt avec le binarisme de genre caractéristique des personnages habituellement représentés et transforme l'imagerie classique du Tarot de Marseille en une création fascinante et décalée. Il est l'oeuvre de la dessinatrice et sorcière Tsipora Poros qui, par son travail sur les corps féminins monstrueux et en mutation et sur les rapports à la matière organique, a donné à ce Tarot de Marseille revisité une nouvelle chair, plus féminine, plus queer, tout en maintenant le lien avec l'outil originel. Et en transformant le Bateleur en Bateleuse, la Maison Dieu en Maison Déesse ou encore le Chariot en Conductrice, elle nous offre un regard nouveau sur ces arcanes, nous permettant d'accéder plus facilement aux vérités que nous avons du mal à percevoir.