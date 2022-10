La respiration pour la maîtrise de soi - Guide pratique : La voie du Biohacking

La respiration a depuis toujours été utilisée comme un outil traditionnel d'excellence pour la maîtrise de soi : physique, mentale et émotionnelle. Nous pouvons dire que la respiration a été le premier outil du Biohacking dans l'histoire. Le pilier de la respiration reste néanmoins aujourd'hui encore trop exclu de l'équation de la santé et du potentiel du corps humain. Dans cet ouvrage de Leonardo Pelagotti (instructeur de la méthode Wim Hof en France), nous apprenons à le réintroduire, comme nous avons appris l'importance pour notre santé de bien se nourrir, de bien s'hydrater, l'importance du mouvement, etc. L'objectif de cet ouvrage est la PRATIQUE : vous donner les indications concernant la respiration à utiliser en fonction de vos besoins, de votre état de départ et d'où vous voulez aller. Un ouvrage à la finalité concise, pour les défis de la vie de tous les jours dans notre monde moderne volatile et complexe.