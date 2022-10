Failproof English!. Déjouez les pièges de l'anglais !

Véritable recueil des fautes classiques observées pendant 20 ans aux épreuves écrites et orales des concours aux grandes écoles, cet ouvrage fournit explications à mémoriser et outils avec de nombreux exemples qui permettront à chacun de s'exprimer tant à l'écrit qu'à l'oral avec aisance dans un anglais correct. S'adresse aux lycéens, élèves de prépas, étudiants et toute personne ayant déjà des connaissances en anglais.