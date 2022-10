Un an avec les saints Quel cadeau de vivre avec les saints ! 45 saints célèbres avec biographie et prière Les vies de saints élèvent nos âmes ! J'ai toujours eu un amour particulier pour les saints. Regardez-les vivre, aucune histoire simple et cela nous rejoint tellement, car nous avons aussi des parcours compliqués. Malgré leurs épreuves et ils sont toujours victorieux finalement. Leurs amitiés est un trésor ! Demandons-leurs de nous aider dans nos difficultés et nos soucis. Ils sont là pour nous et avec nous. Ce livre nous apprend à mieux les prier. Leur prière est puissante ! Les saints ont chacun une manière particulière et efficace de s'adresser à Dieu. Nous vous proposons de prier avec eux, quel cadeau de les avoir comme intercesseurs ! Belle année avec nos chers amis du Ciel ! Qu'ils nous bénissent ! Thierry Fourchaud