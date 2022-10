En novembre 2016, Pauline, une amie de Marion Jdanoff, en rémission d'un cancer du sein, apprend que le cancer s'est faufilé dans son cerveau, et qu'elle doit retourner se battre. Terrifiée par cette nouvelle, et souhaitant accompagner son amie, l'autrice qui habite loin d'elle a l'idée de lui envoyer tous les mois assez de dessins pour qu'elle puisse en brûler un par jour jusqu'à guérison complète et totale. Assez rapidement, cette correspondance prend les atours d'une interface entre Pauline et elle pour parler d'amours, d'amitiés, de peurs, de joies, de nourritures, de vies et de la mort. Réédition de ce premier grand ouvrage de Marion Jdanoff (Sélection Officielle d'Angoulême 2020), augmentée d'une lettre supplémentaire de Marion à Pauline et d'une nouvelle couverture.