Dans une petite vallée, il y avait une grande montagne. A son sommet, dans un petit village, vivait Mariedl. Elle était si grande, si gigantesque, qu'elle n'était jamais tranquille : tous les dévisageaient et s'exclamaient à son passage. Ricanements et moqueries étaient son lot quotidien. Alors, le jour où un petit homme moustachu apparut et lui proposa de rejoindre son cirque, Mariedl le suivit. Il l'emmènerait dans toutes les villes d'Europe, elle serait le clou de son spectacle ! Hélas, une fois sur scène, Mariedl déchanta. Tous les spectateurs la voyaient comme un monstre. Alors, avec ses nouveaux amis, l'homme-lion, la femme tatouée et Victor, l'être le plus fort du monde, elle mit au point un plan pour s'enfuir et vivre une vie heureuse. Basé sur l'histoire vraie d'une jeune femme de la région du Tyrol, Mariedl, une histoire gigantesque est un récit passionnant, touchant, et une vraie réussite graphique.