Sujets sensibles. Une esthétique des personnages de cinéma. Benjamin Thomas.

Faisant une place centrale à l'analyse de films, ce livre magistral donne à penser la figure du sujet sensible dans le cinéma de quelques-une plus grands réalisateurs. Le personnage de cinéma est communément défini par sa fonction dans l'économie du récit. Il a une certaine physionomie, il est un ensemble de paroles, de gestes et de comportements motivés par les desseins de la narration ; il a une "psychologie" . Mais certains films, certaines scènes, donnent corps au personnage en ce qu'il est aussi un sujet sensible, c'est-à-dire une figure humaine dont l'existence à l'image est d'abord celle d'un être en train d'éprouver le monde comme tissu de phénomènes sensibles, et dont les actions se déploient avant tout dans le champ sensoriel : écouter, contempler, marcher, toucher, sentir... Faisant une place centrale à l'analyse de films, ce livre souhaite penser cette figure du sujet (filmique) sensible. Il le fait à travers certaines de ses manifestations singulières, dans des films très différents (Kore-eda, Renoir, Hitchcock, Kitano, Dumont, Aoyama, Salvador, Tarkovski) qui révèlent pourtant sa densité expressive et sa capacité à nouer les enjeux des oeuvres qui l'accueillent. Benjamin Thomas est Professeur en études cinématographiques à l'Université de Strasbourg. Il est notamment l'auteur de L'Attrait du vent (Yellow now, 2016), de Fantômas de Louis Feuillade (Vendémiaire, 2017) et de Faire corps avec le monde. De l'espace cinématographique comme milieu (Circé, 2019). Ses recherches portent sur l'esthétique et l'histoire des formes cinématographiques.