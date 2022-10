Reconnaître les chants des oiseaux du jardin. 21 oiseaux à écouter. 21 oiseaux à écouter

Un merle noir émet son puissant chant flûté depuis le haut d'un arbre, un pinson répète sa ritournelle descendante, un geai lance son cri rauque, une chouette hulule en pleine nuit... Vous aimez écouter les oiseaux chanter ? Cela vous relaxe et vous apaise ? Vous rêvez aussi de parvenir à les identifier au chant ? Ce livre sonore est fait pour vous. Il suffit d'avoir un peu l'oreille musicale et très vite, vous pourrez associer la fiche descriptive de l'oiseau et le chant correspondant. Décryptez l'univers sonore de votre jardin et profitez de l'effet apaisant des sons de la nature !