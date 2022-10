A Saint-Malo, à quelques heures du départ de la Route du rhum, le corps sans vie du producteur de rhum guadeloupéen Jean-François Belloiseaux est retrouvé à bord du voilier de son fils Malo. Des signes inquiétants de kenbwa (vaudou antillais) entourent le cadavre. Le commissaire Rochard commence son enquête avec la capitaine Vézin, bientôt rejoints par le lieutenant Capesterre, un policier originaire de Guadeloupe. Alors que le duel bat son plein en mer entre Malo Belloiseaux et Médélice Lenclume, une jeune navigatrice métisse native des Saintes, l'enquête conduit les policiers aux mystères de la tombe de Chateaubriand au large de Saint-Malo, puis à Madère et enfin aux Antilles, dans les îles de la Dominique, d'Anguilla et de la Guadeloupe. De lourds secrets de familles, des destins mêlés entre Saint-Malo et les Antilles émergent. Toujours nourri de mauvais esprit, d'humour et de bons rhums, le commissaire Rochard navigue entre une fantastique Route du rhum et une enquête pleine de rebondissements.